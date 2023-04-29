МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил в субботу, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" для всех украинских домохозяйств еще на год, стоимость газа за кубометр будет по-прежнему составлять 7,96 гривен (17,5 рублей). Кабмин Украины запретил символы "Z" и "V" на транспортных номерах

"Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации на Украине. "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный", его цена и дальше будет составлять 7,96 гривен (17,5 рублей) за кубометр (с НДС)", — приводит слова Чернышова сайт компании.

В компании уточнили, что газ получают более 12,4 миллиона украинских домохозяйств. Период действия тарифа "Фиксированный" составляет с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно.

В марте 2023 года минэнерго страны заявило, что Украина довела добычу газа до отметки свыше 50,5 миллиона кубометров в сутки. Чернышов в конце декабря говорил, что в 2022 году на территории страны сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.