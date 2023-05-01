Подача российского газа в Армению приостановлена до 4 мая
Подача российского газа в Армению приостановлена до 4 мая из-за ремонта на газопроводе
Читать 1prime.ru в
ЕРЕВАН, 1 мая — ПРАЙМ. Поставки российского природного газа в Армению приостановили до 4 мая из-за ремонтных работ на трубопроводе, рассказала пресс-служба "Газпром Армения".
"В целях проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае РФ подача природного газа в Армению по указанному газопроводу приостановлена с 8.00 (07.00 мск) 1 мая по 20.00 (19.00 мск) 4 мая, — следует из релиза.
В компании подчеркнули, что внутренние резервы позволят бесперебойно снабжать потребителей "голубым топливом".
Компания "Газпром Армения", на 100 принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на армянский внутренний рынок.
https://1prime.ru/gas/20230501/840509975.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.