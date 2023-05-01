ЕРЕВАН, 1 мая — ПРАЙМ. Поставки российского природного газа в Армению приостановили до 4 мая из-за ремонтных работ на трубопроводе, рассказала пресс-служба "Газпром Армения". Назван объем подачи российского газа на ГИС "Суджа" 1 мая

"В целях проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье" в Ставропольском крае РФ подача природного газа в Армению по указанному газопроводу приостановлена с 8.00 (07.00 мск) 1 мая по 20.00 (19.00 мск) 4 мая, — следует из релиза.

В компании подчеркнули, что внутренние резервы позволят бесперебойно снабжать потребителей "голубым топливом".

Компания "Газпром Армения", на 100 принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на армянский внутренний рынок.