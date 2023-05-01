НОВОСИБИРСК, 1 мая — ПРАЙМ. Западные страны игнорируют статью Сеймура Херша о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", так как оно является "неудобной правдой. Об этом заявил экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Бывший французский посол раскрыл страшный секрет о "Северном потоке"

Экс-разведчик выступил с презентацией своей книги "Гонка разоружения" в Новосибирске.

"Херш мой хороший друг, я знаю его 25 лет. Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется", — ответил он на соответствующий вопрос.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал расследование, согласно которому летом 2022 года водолазы из США под прикрытием учений НАТО установили взрывчатку на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", которую через три месяца, 26 сентября, активировали норвежцы. Позднее Вашингтон отрицал причастность к диверсии.