БАКУ, 1 мая — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года в Азербайджане наблюдается снижение добычи газового конденсата по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — на 1,5%, до 1,29 миллиона тонн, сообщается в отчете азербайджанского госкомстата. Азербайджан будет дополнительно поставлять газ по "Кольцу солидарности"

"В январе-марте текущего года в Азербайджане было добыто 1 289,07 тысячи тонн газового конденсата, что на 1,5% меньше в годовом сравнении. За соответствующий период 2022 года в стране было добыто 1 308,7 тысячи тонн газового конденсата", — говорится в отчете ведомства.

В целом в прошлом году в Азербайджане было добыто 5019,33 тысячи тонн газового конденсата.