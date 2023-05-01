МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) ADNOC Gas заключило соглашение с TotalEnergies сроком на три года, в рамках которого будет поставлять французской энергетической компании сжиженный природный газ (СПГ) на 1 миллиард долларов или более, следует из пресс-релиза ADNOC Gas. В TotalEnargies назвали условия остановки импорта российского СПГ в Европу

"ADNOC Gas… сегодня объявила о заключении соглашения сроком на три года с французской мультиэнергетической TotalEnergies Gas and Power Limited, дочерней компанией TotalEnergies… об экспорте сжиженного природного газа… Согласно условиям соглашения, ADNOC Gas будет снабжать TotalEnergies СПГ через ее дочернюю компанию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма поставок составит 1-1,2 миллиарда долларов и будет зависеть от рыночных условий. Ожидается, что соглашение будет действовать с 2023 по конец 2025 года.

TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его в более чем 20 стран. В феврале ADNOC Gas провела IPO на бирже Абу-Даби.