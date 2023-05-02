КИШИНЕВ, 2 мая — ПРАЙМ. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в мае предварительно составит около 660,76 доллара за тысячу кубометров, что на 12 долларов меньше, чем в апреле, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Молдовагаз" полностью покрыла займ на оплату поставок "Газпрома"

В апреле республика закупала газ по 673 доллара за тысячу кубометров.

"В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит 660,76 доллара за тысячу кубометров", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он отметил, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.