МАДРИД, 2 мая — ПРАЙМ. Испания в апреле этого года достигла исторического рекорда по экспорту природного газа во Францию, говорится в пресс-релизе испанской энергетической компании Enagas. Президент Кипра нашел способ заменить газ из России

"В апреле 2023 года Испания достигла исторического рекорда по экспорту природного газа по трубопроводу во Францию. Через два межсистемных соединения — Ирун в Стране Басков и Ларрау в Наварре — в прошлом месяце был зарегистрирован поток в размере 6,52 ТВтч (около 634,4 миллиона кубометров — ред.)", — говорится в сообщении.

По данным компании предыдущий рекорд был достигнут в мае 2022 года и составил 5,9 ТВтч (574 миллиона кубов — ред.).

"Забастовка во Франции вызвала сокращение местной добычи газа, что привело к увеличению зависимости от импорта для удовлетворения внутреннего спроса. В этом контексте испанская газовая система продемонстрировала свою способность гарантировать безопасность поставок в соседнюю страну, обеспечивая постоянный и стабильный поток природного газа", — объясняет компания.

На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.