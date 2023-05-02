Enagas: Испания поставила во Францию рекордные 634,4 миллиона кубометров газа в апреле
МАДРИД, 2 мая — ПРАЙМ. Испания в апреле этого года достигла исторического рекорда по экспорту природного газа во Францию, говорится в пресс-релизе испанской энергетической компании Enagas.
"В апреле 2023 года Испания достигла исторического рекорда по экспорту природного газа по трубопроводу во Францию. Через два межсистемных соединения — Ирун в Стране Басков и Ларрау в Наварре — в прошлом месяце был зарегистрирован поток в размере 6,52 ТВтч (около 634,4 миллиона кубометров — ред.)", — говорится в сообщении.
По данным компании предыдущий рекорд был достигнут в мае 2022 года и составил 5,9 ТВтч (574 миллиона кубов — ред.).
"Забастовка во Франции вызвала сокращение местной добычи газа, что привело к увеличению зависимости от импорта для удовлетворения внутреннего спроса. В этом контексте испанская газовая система продемонстрировала свою способность гарантировать безопасность поставок в соседнюю страну, обеспечивая постоянный и стабильный поток природного газа", — объясняет компания.
На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.
https://1prime.ru/gas/20230502/840516786.html