МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Европейские СПГ-терминалы отправили в газотранспортную сеть в апреле рекордный объем в примерно 12,1 миллиарда кубометров, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe). ADNOC поставит TotalEnergies СПГ примерно на миллиард долларов

Предыдущий рекорд был достигнут в декабре предыдущего года, составив около 11,9 миллиарда кубометров.

Уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе к утру 1 мая вырос на 0,31 процентного пункта – до 59,6%. Это примерно на 26 процентных пунктов выше показателя на ту же дату в 2022 году. Сейчас в хранилищах 65 миллиардов кубометров газа.

Выработка ветровых электростанций (ВЭС) в Евросоюзе, по данным на 1 мая, немного снизилась – до 12,7%, свидетельствуют данные ассоциации Wind Europe. Ветрогенерация в регионе за прошедшую неделю опустилась в среднем до 11,63% (на 4 процентных пункта ниже аналогичного показателя неделей ранее). Среднемесячная выработка в апреле составила 14,5%.

В то же время биржевые цены на газ, как следует из данных лондонской биржи ICE, находятся в ценовом коридоре ниже 450 долларов за тысячу кубометров, в целом сохраняя стабильность прошлой декады.

Поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидаются на уровне прошлых дней. Как сообщил "Газпром", компания подаёт газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объёме 39,8 миллиона кубометров на 2 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена.