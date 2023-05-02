МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Совокупный импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азии в апреле снизился, так как Китай и Япония, крупнейшие импортеры в регионе, сократили покупки, и это нивелировало некоторое увеличение поставок в страны Южной Азии. Эксперт отметила остроту борьбы Европы и Азии за высокосернистую нефть

Согласно данным Kpler, общий объем поставок СПГ в страны Азии в апреле составил 20,86 млн тонн против 22,23 млн тонн в марте и 22,19 млн тонн в феврале.

В то же время страны Европы наращивали покупки СПГ за рубежом, и темпы импорта в апреле выросли третий месяц подряд, достигнув 12,50 млн тонн, самого высокого уровня с декабря.

Спрос на СПГ в Европе резко повысился на фоне сокращения поставок природного газа из России.

Однако высокий уровень запасов природного газа в Европе позволяет с высокой долей вероятности предположить, что темпы импорта СПГ странами региона в ближайшие месяцы будут оставаться без изменений или же снизятся, так как электроэнергетические компании могут пополнять хранилища уже не столь активно.

Вместе с тем поставки СПГ в Азию могут вырасти, поскольку восприимчивые к ценовым колебаниям покупатели, такие как Индия и Пакистан, наращивают импорт в условиях снижения спот-цен.

На неделе 22-28 апреля стоимость СПГ с поставкой в Северную Азию упала до 11,05 доллара за млн БТЕ, это минимум с июня 2021 года.

В середине декабря, когда в северном полушарии была зима, спот-цены достигли пика 38 долларов, однако с тех пор они опустились на 71%. Кроме того, они отступили на 84% с рекордного максимума 70,50 доллара, достигнутого в конце августа, когда европейские электроэнергетические компании активно пополняли запасы газа, чтобы гарантировать его наличие в зимний период активного спроса. Мантуров рассказал о выгодах участия Индии в "Арктик СПГ — 2"

Впрочем, несмотря на указанное снижение спот-цен с максимумов, они все еще держатся у верхней границы диапазона 1,80-11,60 доллара, который наблюдался с начала 2015 года и до декабря 2020 года.

Это означает, что, хотя цены и опустились достаточно низко, чтобы привлечь покупателей, которые ранее покинули рынок из-за роста цен в прошлом году, они все еще достаточно высокие и не позволяют назвать покупки выгодными.

Индийские импортеры возвращаются на рынок: по оценкам Kpler, импорт СПГ в Индию в апреле мог составить 1,98 млн тонн против 1,84 млн тонн в марте. Это максимум с мая прошлого года.

Пакистан импортировал 650 000 тонн СПГ в апреле против 570 000 тонн в марте, что стало максимумом с января, когда импорт достиг 660 000 тонн.

Импорт СПГ в Бангладеш вырос с 450 000 тонн в марте до 490 000 тонн в апреле. Объемы импорта в последние два месяца были самыми высокими с июня 2022 года.

Рост спроса со стороны южноазиатских стран оказался недостаточно сильным, чтобы нивелировать сокращение поставок в Японию, которая в прошлом году стала крупнейшим импортером СПГ, обогнав Китай. В Японии рассказали, какие "мрачные тени" нависли над США

Поставки СПГ в Японию в апреле составили 5,16 млн тонн против 5,57 млн тонн в марте, что стало минимумом с октября 2022 года.

Между тем стоит отметить, что объемы импорта СПГ в Японию, как правило, подвержены сезонным колебаниям: они возрастают зимой и летом и снижаются в сезон закачки между этими периодами высокого спроса.

Импорт СПГ в Китай еще не продемонстрировал значительного восстановления, несмотря на признаки повышения спроса на энергоносители во второй по величине экономике мира.

В апреле импорт СПГ в Китай составил 5,23 млн тонн против 5,48 млн тонн в марте и 4,99 млн тонн в феврале.

Кроме того, показатель апреля продемонстрировал рост по сравнению с апрелем прошлого года, когда импорт СПГ в Китай составил 4,61 млн тонн.

Снижение спот-цен может поспособствовать увеличению импорта СПГ в Китай, хотя ранее объемы закупок значительно увеличивались лишь при падении спот-цен ниже 10 долларов за млн БТЕ. При такой цене СПГ является конкурентоспособным на внутреннем рынке Китая.