КИШИНЕВ, 2 мая — ПРАЙМ. Власти Молдавии работают над тем, чтобы через несколько месяцев снизить тариф на газ, заявил премьер республики Дорин Речан. Минсельхоз Молдавии призвал Евросоюз помочь пострадавшим фермерам

"Сейчас мы с членами правительства работаем над тем, чтобы на следующем этапе, максимум через несколько месяцев, также снизить тарифы на газ. Правительство принимает необходимые меры", — заявил Речан на брифинге.

По его словам, чиновники обсуждают возможность закупки газа по более низким ценам с Румынией и Грецией. "Это должно привести к снижению тарифов. Обещаю, в новый сезон мы войдем с более низкими тарифами", — подчеркнул премьер.

На сегодняшний день бытовые потребители в Молдавии платят 1629 долларов за тысячу кубометров. При этом закупочная цена на газ от "Газпрома" на май для Молдавии составит около 660 долларов за тысячу кубометров.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.