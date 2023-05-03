МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Турция обсудила с "Газпромом" отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. Песков подтвердил работу над новой платежной системой для россиян в Турции

В октябре 2022 года агентство Блумберг писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышения цен. Источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

"В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. Это полностью относится к тому циклу платежей, взятых нами при координации министерства финансов и казначейства. Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили", — сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Турции обязалась выплатить России 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.

По его словам, называемая цифра не соответствует действительности.

"Отношения с Россией находятся на высоком уровне. Во всех секторах, в том числе энергетическом", — сказал министр.

Ранее Донмез сообщил, что Россия покрывает около 30% потребности Турции в газе.