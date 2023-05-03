МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Германии следовало бы запустить рабочую нитку "Северного потока-2" на переходный период, заявил в беседе с "Известиями" глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст, представляющий "Левую партию". ВВП Германии неожиданно снизился в первом квартале

Он почеркнул, что Германия нуждается в газе на переходный период.

"Крайне важно расширять использование возобновляемых источников энергии, чтобы добиться независимости от ископаемого топлива. Но на это потребуется время. Я считаю, что именно поэтому в интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает. Российский газ дешевле и всегда был надежным", — сказал Эрнст.

К тому же у российского газа, по его мнению, есть преимущества и с экологической точки зрения. Но в то же время он с сожалением отметил, что правительство Германии не пойдет на использование "Северного потока-2", пока продолжаются боевые действия.

Также Эрнст высказался за подключение России к расследованиям взрывов на газопроводах.