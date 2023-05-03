Mexico Pacific Limited построит в Мексике газопровод и завод СПГ
Mexico Pacific вложит 14 миллиардов долларов в строительство газопровода и завода СПГ
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Североамериканская Mexico Pacific Limited построит на северо-западе Мексики газопровод и завод по сжижению природного газа, инвестиции в проект составят 14 миллиардов долларов США, сообщил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Сегодня мы провели три важные встречи: приняли Элизабет Шервуд-Рэндалл, посланника президента (США Джо) Байдена, чтобы обсудить вопрос миграции с гуманистическим подходом. Кроме того, нам сообщили хорошие новости о том, что компания Pacific Limited построит газопровод и завод по сжижению газа в Соноре, инвестиции в которые составляют 14 миллиардов долларов. Наконец, мы заключили соглашения о сотрудничестве между "Поездом Майя", межокеанским коридором и железнодорожной компанией Canadian Pacific Kansas City", — написал он в Twitter.
Ранее компания-инвестор сообщала, что проект завода по сжижению газа в Пуэрто-Либертад, штат Сонора, включает три линии сжижения общей мощностью 14,1 миллиона тонн СПГ в год, хранилища и причал. Более половины производимого в Соноре СПГ будут поставляться американской Shell согласно подписанным недавно 20-летним контрактам.
https://1prime.ru/gas/20230503/840521882.html
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