МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. По итогам первого квартала добыча газа в России сократилась до 61 миллиарда кубометров, или на 10% по сравнению с аналогичным показателем, предает "Коммерсант". Поставки газа из Испании во Францию достигли исторического рекорда в апреле

По данным издания, "добыча "Газпрома" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18%".

При этом отмечается, что добыча крупнейших независимых производителей — "Роснефти" и НОВАТЭКа — увеличивается.

Авторы статьи полагают, что сокращение добычи происходит в связи со снижением поставок газа в Европу. Ведь Евросоюз — исторически крупнейший рынок для компании, но сегодня поставки идут только по "Турецкому потоку" и в минимальных объемах — через территорию Украины, говорится в статье.