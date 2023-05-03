МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Европа продолжает пополнять свои подземные хранилища газа (ПХГ), запасы в них превысили 60%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 3 мая

Согласно информации на сайте GIE, по итогам газовых суток 1 мая (завершились в 8.00 мск 2 мая) запасы в ПХГ Евросоюза выросли на 0,35 процентного пункта (п.п.), до 60,15%.

Это также на 19,67 п.п. больше среднего показателя за последние пять лет.

Общий объем газа в хранилищах составляет теперь примерно 65,82 миллиарда кубометров. Эти данные неокончательные и еще могут измениться.

Сезон отбора завершился в Европе 7 апреля, запасы газа в ПХГ по его итогам опустились до 55,36%. Годом ранее отопительный сезон в Европе закончился в конце марта, хотя хранилища ненадолго возвращались к отбору в начале апреля.

Пройти отопительный сезон 2022-2023 годов Европе во многом помогла теплая погода зимой, но гарантий такого подарка в предстоящем отопительном периоде нет, считает "Газпром".