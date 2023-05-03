МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Природный газ, или метан, не только удовлетворит растущий мировой спрос на энергию, но и повлияет на поддержание продовольственной безопасности России, считает заместитель начальника департамента — начальник управления "Газпрома" Александр Ишков. Запасы газа в хранилищах Европы превысили 60 процентов

"Природный газ не только обеспечит удовлетворение растущего глобального спроса на энергию (уже сегодня метан составляет более 15% используемых энергоресурсов), но и повлияет на поддержание продовольственной безопасности страны", — сказал Ишков в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

Он отметил, что одним из перспективных направлений является производство из природного газа протеинов — белковой подкормки для сельскохозяйственных животных. "В основе этой технологии лежит использование метанотрофных бактерий — микроорганизмов, питающихся метаном. Такое производство является прогнозируемым, не зависящим от внешних климатических условий и практически безотходным", — отметил представитель компании.

Также он напомнил, что ежегодно из метана производятся миллионы тонн аммиака и, соответственно, аммиачных удобрений. Кроме того, из метана получают метиловый спирт (метанол), необходимый в производстве красок, клеев и добавок для получения качественного бензина. "Автомобильные шины почти на 30–35% состоят из технического углерода, идеальным экологичным сырьем для производства которого также является метан", — добавил Ишков.

Наконец, использование природного газа позволяет сокращать углеродный след продукции. Уже сегодня повсеместно внедряются высокотехнологичные производства, связанные с синтезом из природного газа полимеров, пластиков, водорода и других продуктов, заключил представитель "Газпрома".