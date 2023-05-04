БАКУ, 4 мая — ПРАЙМ. Баку ждет первый газ с месторождения "Апшерон" на Каспии уже в 2023 году, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", которая проходит в Шуше . Биржевые цены на газ в Европе продолжают "штилевую" динамику недели

"Мы ожидаем больше газа с месторождения "Шахдениз". Через четыре года, а может быть, и меньше, мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз". Мы также ожидаем, что в этом году мы получим первый газ с месторождения "Апшерон", — сказал он.

Азербайджанский лидер также отметил, что в первой фазе разработки месторождения "Апшерон" будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа в год. "Затем нужно будет решить вопросы, связанные со второй фазой проекта и рынком сбыта — будет ли это внутренний рынок или международный рынок", — отметил глава государства.

"Конечно, большой потенциал имеет проект по добыче глубинного газа с месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли". Над этим уже активно работают компании BP и SOCAR. Это крупное газоконденсатное месторождение, и когда я сказал 300 миллиардов кубометров, это минимум. Конечно, большой потенциал у месторождения "Умид-Бабек", которое частично разрабатывает сама компания SOCAR, но мы готовы работать и с международными компаниями. Не стоит забывать и про нефтяное месторождение "Карабах", у которого тоже есть потенциал", — заключил он.

Запасы газоконденсатного месторождения "Апшерон" на Каспии оцениваются в 350 миллиардов кубометров.

Всего подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Что же касается "Азери-Чираг-Гюнешли", то контракт на его разработку был подписан ещё в 1994 году, а затем, в 2017-м, подписали новое соглашение — о разработке до 2050 года. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) — 30,37%, SOCAR — 25%, Chevron — 9,57%, INPEX — 9,31%, Equinor — 7,27%, ExxonMobil — 6,79%, TP — 5,73%, ITOCHU — 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) — 2,31%.