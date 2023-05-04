МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Зависимость газовых цен в Европе от российских поставок уже снижается, в долгосрочной перспективе серьезно сместится в сторону динамики стоимости сжиженного газа (СПГ) на рынках Европы и Азии, считает финансовый директор норвежской Equinor Торгрим Рейтан. Алиев ждет первый газ с каспийского месторождения "Апшерон" в этом году

"В долгосрочной перспективе мы видим, что предельная цена на газ в Европе будет тесно связана с международной торговлей сжиженным газом и азиатскими или европейскими ценами на него. Таким образом, динамика рынка меняется от того, что российский газ формирует цены, до того, что определяющей становится международная цена на сжиженный газ. Очевидно, что ценовые сигналы из Азии будут очень важны для цен на газ в Европе в будущем", — сказал Рейтан на презентации финансовых результатов компании по итогам первого квартала.

Также в ходе выступления он отметил, что Equinor всегда будет конкурентным поставщиком на европейском рынке благодаря близкому расположению к нему и низкой стоимости продукции.

"Я знаю, что в долгосрочной перспективе мы видим высокий спрос на норвежский газ в Европе. И мы очень серьезно относимся к этой ответственности", — заключил финдиректор.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в 30 странах, ее штат насчитывает 22 тысячи человек. Крупнейший акционер — Норвегия.