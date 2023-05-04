ВАРШАВА, 4 мая — ПРАЙМ. Совет министров Польши принял законопроект, разрешающий топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe, сообщила канцелярия правительства страны. СМИ: Украина нанесла удар Польше с еще одной стороны

В кабмине сообщили, что документ позволит "расширить возможности эффективного воздействия на современные террористические угрозы".

"Речь идет о предоставлении возможности для реагирования польским военным на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe", — заявили в правительстве.

Согласно законопроекту, "в случае террористической угрозы министр обороны сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта".

"Это решение предназначено только для исключительных ситуаций, когда больше не будет никаких других возможностей для реагирования", — указали в кабмине.

Новый регламент предполагает, что применение необходимых "мер прямого принуждения" будет происходить таким образом, чтобы: "минимизировать опасность для жизни или здоровья посторонних", "нанести как можно меньший вред лицам, против которых были использованы средства".