МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor на две недели приостановила работу завода сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG из-за поломки компрессора, сообщает агентство Рейтер. Европейские терминалы приняли рекордный объем СПГ в апреле

"На заводе Hammerfest LNG компании Equinor в арктической Норвегии в четверг произошла поломка компрессора, и ожидается, что он останется нерабочим до 19 мая", — передаёт агентство со ссылкой на сообщение газотранспортной компании Норвегии Gassco. РИА Новости направило запрос в компанию Equinor.

Биржевые цены на газ в Европе, готовившиеся опуститься ниже 400 долларов за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года, после сообщения Gassco перешли к небольшому росту. Пока максимально они поднимались на 1,3%, до 410,9 доллара. По состоянию на 12.32 мск ближайшие газовые фьючерсы по индексу TTF торгуются у отметки 408,2 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 405,5 доллара за тысячу кубометров.

В декабре Equinor сообщала, что мощности завода Hammerfest LNG позволяют перерабатывать 18,4 миллиона кубометров газа в сутки, или 6,5 миллиарда кубометров в год, что соответствует потребностям около 6,5 миллиона европейских домохозяйств и составляет 5% норвежского экспорта газа. ADNOC поставит TotalEnergies СПГ примерно на миллиард долларов

Hammerfest LNG был остановлен в сентябре 2020 года после пожара. Equinor вновь запустила завод в начале июня прошлого года, инвестировав в ремонт и модернизацию более 4,5 миллиарда норвежских крон (более 450 миллионов долларов).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.