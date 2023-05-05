МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Норвежская Equinor подтвердила РИА Новости остановку завода сжижения газа Hammerfest LNG до 19 мая и объяснила, что в ходе плановой проверки была выявлена проблема с теплообменником. Европейские терминалы приняли рекордный объем СПГ в апреле

Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщил со ссылкой на заявление газотранспортной компании Норвегии Gassco, что Hammerfest LNG приостановлен на две недели из-за поломки компрессора. Биржевые цены на газ в Европе отреагировали на это сообщение небольшим ростом, хотя утром стремились опуститься ниже 400 долларов за тысячу кубометров, впервые с июля 2021 года.

"Да, я могу подтвердить, что производство на Hammerfest LNG остановлено. Завод был планово остановлен 3 мая в связи с ежегодной проверкой безопасности. При подготовке к перезапуску была обнаружена техническая проблема с теплообменником. Теперь он будет отремонтирован. Мы проинформировали рынок о том, что планируем запустить завод 19 мая", — рассказала агентству сотрудник пресс-службы Equinor Эллен-Мария Шельсбек (Ellen Maria Skjelsbæk).

В декабре Equinor сообщала, что мощности завода Hammerfest LNG позволяют перерабатывать 18,4 миллиона кубометров газа в сутки, или 6,5 миллиарда кубометров в год, что соответствует потребностям около 6,5 миллиона европейских домохозяйств и составляет 5% норвежского экспорта газа.

Hammerfest LNG был остановлен в сентябре 2020 года после пожара. Equinor вновь запустила завод в начале июня прошлого года, инвестировав в ремонт и модернизацию более 4,5 миллиарда норвежских крон (более 450 миллионов долларов).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.