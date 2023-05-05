МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии в пятницу упали до 23-месячного минимума на фоне мягкой погоды и слабого спроса на газ для пополнения запасов в Китае, Японии и Корее. Кроме того, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены на 60%. Equinor подтвердила остановку завода сжижения газа Hammerfest LNG

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в июне на этой неделе упала до 11 долларов за млн БТЕ, минимума с июня 2021 года. Это на 4,3% ниже уровней прошлой недели.

"Спрос по-прежнему низкий. Тем не менее одна из китайских электроэнергетических компаний приобрела партию СПГ на спот-рынке. Это может говорить о том, что цены опустились до привлекательных уровней", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

Спот-цены на СПГ вряд ли получат сильную поддержку в краткосрочной перспективе, говорит Лео Кабуш, аналитик Energy Aspects. Покупатели в Северо-Восточной Азии не конкурируют за поставки СПГ с другими странами Атлантического бассейна, а Европа вряд ли сможет столь же активно импортировать СПГ, если ПХГ будут заполнены полностью.

Помимо сезонных факторов, давление на цены оказывает также и макроэкономическая обстановка, подчеркнул Каушал Рамеш из Rystad Energy. Так, цены на нефть упали на 12% по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы.

По его словам, активность на спот-рынке наблюдается лишь в южноазиатских странах и в Таиланде, которые столкнулись с жарой, поспособствовавшей росту спроса на газ для генерации электроэнергии. Тем не менее спроса со стороны этих стран было недостаточно, чтобы сдержать снижение цен. В Equinor рассказали, от чего будут зависеть цены на газ в Европе

Индия и Таиланд проводят тендеры на закупку СПГ, и Вьетнам может в скором времени к ним присоединиться. Вьетнам готовится к открытию первого в стране СПГ-терминала, отмечает Райана Расиди, аналитик Kpler.

В Европе нет признаков значительного раннего увеличения потребности в охлаждении помещений в этом месяце. Хотя в Испании температуры воздуха высокие, они не привели к повышению спроса на электроэнергию, поскольку часть потребления покрывают возобновляемые источники энергии, отметил Сэмюель Гуд из Argus.

"В целом на рынке ожидают, что поставки СПГ в Европу через Атлантический океан продолжатся позже летом или даже следующей зимой, и это ослабляет сомнения в способности этого региона нарастить запасы", — добавил Гуд.

Стоимость СПГ с поставкой в Северно-Западную Европу достигла 23-месячного минимума и упала ниже 10 долларов за млн БТЕ впервые с июня 2021 года.

Стоимость СПГ с поставкой в июне на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу по состоянию на 4 мая составляла 9,747 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 1,7 доллара за млн БТЕ ниже европейских маркерных фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF. МЭА оценило затраты на снижение выбросов от добычи нефти и газа в мире

По оценке Argus, по состоянию на 4 мая стоимость СПГ с поставкой в июне на условиях DES в Северно-Западную Европу составляла 9,45 доллара за млн БТЕ, что на 2,02 доллара за млн БТЕ дешевле европейских маркерных фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF. По оценке Spark Commodities, стоимость СПГ с поставкой в июне на условиях DES в Северно-Западную Европу составляла 9,842 доллара за млн БТЕ, что на 1,81 доллара за млн БТЕ ниже котировок фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF.

"Между тем динамика котировок СПГ с более поздними сроками поставки указывает, что цены на поставки зимой будут высокими. Стоимость СПГ с поставкой в феврале 2024 года составляет 17,34 доллара за млн БТЕ", — отметил Генри Беннетт из Spark Commodities.

Стоимость фрахта на этой неделе снизилась к минимумам с лета 2022 года. Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу упала к 42 000 долларам в день, а в тихоокеанском бассейне она снизилась до 50 250 долларов в день, отметил Эдвард Армитидж, аналитик Spark Commodities.