БУДАПЕШТ, 6 мая — ПРАЙМ. Россия надежно поставляет газ в Венгрию по "Турецкому потоку" согласно долгосрочному контракту, заявили РИА Новости в венгерском министерстве энергетики. Минэнерго Венгрии рассказало, на чей газ рассчитывает Европа

"В условиях энергетического кризиса, вызванного затянувшейся войной и ошибочными санкциями, приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок. Согласно долгосрочному контракту, Россия надежно поставляет газ (в Венгрию — ред.) по газопроводу "Турецкий поток", — заявили в министерстве.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

В августе 2022 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.