БУДАПЕШТ, 6 мая — ПРАЙМ. Импорт газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря являются возможными способами диверсификации поставок для стран Европы без выхода к морю, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии. Минэнерго Венгрии: Россия надежно поставляет газ по "Турецкому потоку"

В ведомстве отметили, что для укрепления энергетического суверенитета решающее значение, помимо увеличения внутреннего производства, имеет диверсификация и привлечение новых источников. Хорошим основанием для этого является то, что Венгрия теперь связана со всеми своими соседями, кроме Словении, двусторонними газопроводными системами высокой пропускной способности, добавили в министерстве.

"Для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, наиболее реальной краткосрочной возможностью дальнейшего снижения внешнего воздействия является импорт газа из Азербайджана. Для начала поставок строительства необходимой для этого инфраструктуры, так называемого "Кольца солидарности" Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия недавно заключили меморандум о взаимопонимании", — сообщили в министерстве.

Серьезные возможности заключаются также в неразрабатываемых пока газовых месторождениях Черного моря, разведка которых может начаться в течение ближайших пяти лет, добавили в венгерском энергетическом ведомстве.

В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств также заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, и назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения. По его словам, поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в Венгрию поступят 100 миллионов кубометров газа, а в перспективе ежегодный объем азербайджанского газа на венгерском рынке вырастет до 1-2 миллиардов кубометров.

В венгерском МИД также заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок сжиженного газа (СПГ) в страну через терминал на хорватском острове Крк и разработке газового месторождения в Румынии.