БУДАПЕШТ, 6 мая — ПРАЙМ. Запас газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 миллиарда кубометров и позволяет надежно подготовиться к зиме, заявили РИА Новости в министерстве энергетики Венгрии. Минэнерго Венгрии рассказало, на чей газ рассчитывает Европа

"Благодаря принятым правительством мерам по сокращению потребления в венгерских хранилищах значительной мощности содержится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона. С сохранением особых запасов, приобретенных в прошлом году, государственный запас газа, который в полтора раза больше прежнего – 1,9 миллиарда кубометров — помогает соответствующе подготовиться к следующей зиме", — заявили в министерстве.

Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы — они продлятся с 22 декабря до 8 января — за счет осенних.