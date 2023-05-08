ЦЮРИХ, 8 мая — ПРАЙМ. Энергетические агентства Дании и Швеции в понедельник подписали соглашение о взаимной помощи в случае нехватки газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления обоих ведомств. Фьючерсы на газ в США подскочили на четыре процента

Отмечается, что в случае нехватки газа или перебоев в поставках Дания поможет обеспечить шведских потребителей, включая около 30 тысяч домохозяйств, больницы и аварийные службы.

Глава датского ведомства Кристоффер Бёттцау заявил, что подписанный документ отражает большую работу, которая была проделана государствами после начала российской спецоперации на Украине.

"Ни одна страна ЕС или Северного региона не может решить кризис энергоснабжения в одиночку", — цитирует агентство Бёттцау.

Рейтер отметил, что большая часть природного газа, используемого в Швеции, поступает по трубопроводу из Дании.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.