Итальянская компания подала иск к "Газпрому" из-за сокращения поставок газа
Итальянская энергокомпания Eni подала иск к "Газпрому" из-за сокращения поставок газа
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Итальянская энергокомпания Eni обратилась в арбитраж в связи с сокращением "Газпромом" поставок газа, передает агентство Bloomberg.
В Eni заявили, что заключенные контракты продолжают действовать, и "сокращения, применяемые "Газпром экспортом", являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства".
По информации Bloomberg, итальянская компания фиксирует сокращение поставок с середины прошлого года. Например, июне Eni сообщила о сокращении получаемых объемов на 15%. Тогда факт снижения объемов подтвердили в "Газпроме", сообщив, что австрийская сторона "отказалась подтверждать транспортные номинации".
https://1prime.ru/gas/20230509/840554256.html
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