МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Итальянская энергокомпания Eni обратилась в арбитраж в связи с сокращением "Газпромом" поставок газа, передает агентство Bloomberg. Дания и Швеция договорились о взаимопомощи в случае дефицита газа

В Eni заявили, что заключенные контракты продолжают действовать, и "сокращения, применяемые "Газпром экспортом", являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства".

По информации Bloomberg, итальянская компания фиксирует сокращение поставок с середины прошлого года. Например, июне Eni сообщила о сокращении получаемых объемов на 15%. Тогда факт снижения объемов подтвердили в "Газпроме", сообщив, что австрийская сторона "отказалась подтверждать транспортные номинации".