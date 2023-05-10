МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в среду стабильна, держится выше 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Китай сократил импорт газа на 0,3 процента в январе — апреле

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). А по состоянию на 9.19 мск стоимость газа составляет 410 долларов (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 407,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года. В марте впервые за более чем полтора года — с июля 2021 года — они опустились до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже тысячу долларов. Зимой 2021 — 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.