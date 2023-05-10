БРЮССЕЛЬ, 10 мая — ПРАЙМ. Участниками первого тендера на совместную закупку газа в Евросоюз стали 77 компаний, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. ЕК впервые запускает механизм по совместным закупкам газа компаниями ЕС

"Сегодня Еврокомиссия запустила первый международный тендер на совместную закупку газа с использованием энергетической платформы ЕС…", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, на платформе для обеспечения Европы "голубым топливом" зарегистрировались около 107 предприятий. Заявки на первый тендер на общий объем 11,6 миллиарда кубометров газа подали 77 европейских компаний, добавил он.

По словам шефчовича, речь идет о поставках в июне 2023 — мае 2024 годов.