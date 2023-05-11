МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит федеральный закон о ратификации соглашения между правительством РФ и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, сообщает пресс-служба кабмина. СМИ: Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа

Речь идет о проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по "дальневосточному" маршруту".

"Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по "дальневосточному" маршруту, подписанное в Москве и в Пекине 31 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Также правительство в четверг обсудит направление субсидий производителям зерновых культур для возмещения части затрат на производство и реализацию продукции.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О направлении Минсельхозу России зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для предоставления в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур", — говорится в сообщении.

Уточняется, что принятие законопроекта позволит сохранить объемы производства зерновых культур и поддерживать уровень доходности зернопроизводящих предприятий.

Ранее, в апреле, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство предусмотрело в бюджете 2023 года 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых. Уточнялось, что субсидии будут направлены на возмещение части затрат при производстве и реализации продукции.