МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Выполнение соглашения между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере поставок газа по дальневосточному маршруту выгодно обеим странам и даст дополнительный импульс развитию дальневосточных регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. СМИ: Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа

Правительство в ходе заседания в четверг рассматривает проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по "дальневосточному" маршруту".

"Он (документ — ред.) определяет основные условия взаимодействия двух стран, в том числе при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации новой газотранспортной инфраструктуры. В частности, вводит упрощенный порядок пропуска через государственную границу персонала, техники. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому, технологическому развития наших дальневосточных регионов", — сказал премьер.

Мишустин отметил, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год.