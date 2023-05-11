МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов назвал соглашение о поставках газа в Китай по "дальневосточному" маршруту серьезным шагом в газовом взаимодействии двух стран и рассчитывает на его дальнейшее развитие. Мишустин отметил пользу поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту

"Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту — это серьезный шаг в нашем газовом взаимодействии с китайскими партнерами", — приведены слова Шульгинова в телеграм-канале Минэнерго.

"Китай много лет является нашим крупнейшим стратегическим партнером, в том числе в сфере энергетического сотрудничества. В газовой сфере с китайской стороной мы достигли больших результатов, в частности по проекту "Сила Сибири", и рассчитываем на дальнейшее развитие отношений", — добавил министр.

Правительство РФ в четверг обсудило вопрос о расширении энергетического сотрудничества с Китаем, в частности обсуждался вопрос ратификации соглашения между РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в Китай по "дальневосточному" маршруту, подписанного в Москве и в Пекине 31 января 2023 года. США намерены ограничить внешние инвестиции в Китай

Это межправсоглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", Китая — Китайская национальная нефтегазовая компания. Подчёркивается, что стороны поощряют использование в расчётах национальных валют.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта вырастет до 48 миллиардов кубометров.

Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.