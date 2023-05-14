МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Государства G7 и Европейского союза в рамках намеченного с 19 по 21 мая саммита в Хиросиме планируют ввести запрет на экспорт российского газа по трубопроводам, по которым ранее были приостановлены поставки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Главы минфинов и ЦБ G7 условились продолжать санкционное давление на Россию

"G7 и ЕС запретят импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва приостановила поставки <…>, торговля трубопроводным газом была заблокирована западными державами впервые (после начала специальной военной операции России на Украине — ред.)", — сказано в материале издания.

Financial Times отметила, что принятое в ходе саммита G7 в Хиросиме решение позволит предотвратить возобновление экспорта российского газа по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия. По мнению авторов материала, пытающиеся усилить экономическое давление на Россию западные страны хотят таким образом добиться гарантий того, что она лишится возможности наращивать свои доходы от энергоносителей.

Пожелавшее остаться неизвестным официальное лицо заявило Financial Times, что решение о запрете перезапуска российских газопроводов принимается для того, "чтобы убедиться, что партнеры не передумают в гипотетическом будущем" об отмене поставок российского газа.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что ЕС предложил на официальном уровне остановить поставки из РФ по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ и Польшу. При этом, по его данным, исключения сохранятся для Венгрии, Словакии и Чехии. В отношении этих стран были сделаны исключения в рамках санкций ЕС, однако, согласно документам, существует предложение вывести их из-под действия особых положений. Как сообщалось, предложение об отмене действующих для Германии и Польши исключений будет рассматриваться в рамках нового пакета санкций ЕС против РФ.