МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Израиль планирует проводить работу по реализации проекта по поставкам газа в Европу через Кипр, заявил на открытии заседания правительства Израиля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в четверг, он договорился о дальнейшем развитии альянса ближневосточных демократий Израиль — Кипр — Греция.

"Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы. Проект, на котором мы сосредоточились, — поставки газа из Израиля в Европу по газопроводу от наших газовых месторождений до завода по сжижению газа, который будет построен на Кипре. Эта связь выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции Израиля как важного международного поставщика энергии", — сказал Нетаньяху и отметил, что организация эффективной и недорогой доставки газа из Израиля в Европу очень сильно укрепит позиции государства.

Греция, Кипр и Израиль в январе 2020 года подписали соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed). Планировалось через данный газопровод поставлять энергоносители с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем довести газ до Италии. США поначалу активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку против его строительства выступает Турция.