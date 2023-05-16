МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. "Роснефть" сообщила об открытии новых месторождений в 2022 году

Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко в апреле на заседании комитета Госдумы по энергетике поясняла, что это касается "порядка 36 месторождений", которые сейчас принадлежат "Роснефти".

Как говорил в марте на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавляются перспективные участки недр, удаленные от Единой системы газоснабжения, к которым экономически нецелесообразно подводить трубопроводы. Речь идет прежде всего о северных территориях Красноярского края и ЯНАО, где находятся огромные запасы природного газа – в целом около 3 триллионов кубометров.

Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке, подчеркивал Мишустин. Законопроект поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Документ также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Согласно пояснительной записке, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морских и речных судов.

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".