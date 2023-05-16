На участке трубопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло воспламенение газа
"Дочка" "Газпрома" подтвердила воспламенение на участке газопровода "Ямбург – Елец 1"
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Участок газопровода "Ямбург-Елец — 1", выведенный в ремонт, воспламенился, сообщили в "Газпром трансгаз Югорск".
"Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", — сообщила пресс-служба.
В структуре добавили, что в результате ЧП один человек погиб, пять пострадали.
Отмечается. что причины происшествия установит специальная комиссия.
https://1prime.ru/gas/20230516/840607866.html
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