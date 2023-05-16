МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Участок газопровода "Ямбург-Елец — 1", выведенный в ремонт, воспламенился, сообщили в "Газпром трансгаз Югорск". Газовики рассказали о ситуации с пожаром на газопроводе на Урале

"Сегодня в 12.30 мск в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода "Ямбург — Елец — 1" произошло воспламенение газа. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", — сообщила пресс-служба.

В структуре добавили, что в результате ЧП один человек погиб, пять пострадали.

Отмечается. что причины происшествия установит специальная комиссия.