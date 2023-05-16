МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Испании Тереса Рибера заявила, что страны ЕС в ближайшее время запретят импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Bloomberg заявил о риске переизбытка в Европе терминалов для СПГ

"Это произойдет раньше, чем можно предположить", — отметила она в интервью агентству Рейтер.

Министр в марте отправила письмо крупным импортерам СПГ в Испании с просьбой не подписывать новые контракты о покупке СПГ из России. По ее словам, все компании, с которыми она связалась, обещали не заключать новые контракты.

Рибера отметила, что Мадрид уже расследовал заявления о том, что российское дизельное топливо якобы поступает в Европу через третьи страны, однако доказательств этого нет.

Министр также выразила осторожность по поводу предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости мер ЕС против стран, которые якобы перепродают Европе нефть из РФ. Она считает, что осуществление подобных мер может быть сложным и несправедливым.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.