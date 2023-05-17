МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Попытка стран Евросоюза включить в 11-й пакет санкций против России запрет на импорт трубопроводного газа вряд ли удастся, невзирая на то, что это запрет будет обсуждаться на предстоящем саммите G7 в Японии, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники в среде дипломатических представителей стран Евросоюза. Польские и белорусские перевозчики нашли новый способ обхода санкций ЕС

По словам одного из собеседников издания, данная идея не пользуется популярностью в Брюсселе. "Существует слишком сильное сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа", — отметил другой источник, добавив, что 11-й пакет антироссийских санкций практически готов.

При этом Politico напомнило, что до начала СВО на Украине Российская Федерация поставляла около 40% необходимого Евросоюзу газа. В настоящий момент объемы поставок сократились до 8%, а поставки по "Северному потоку" в ФРГ и по "Ямалу" в Польшу прекратились полностью.