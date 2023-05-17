МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость газа опустилась, Россия снизила добычу ресурса в связи с необходимостью поддержать мировую конъюктуру, работа по этому направлению ведется с ОПЕК+, сообщил президент Владимир Путин.

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"Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках", — сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

По словам президента, эти действия обусловлены необходимостью поддержать определенную ценовую конъюктуру на мировом рынке.

Путин добавил, что Россия взаимодействует с партнерами по ОПЕК+ в этом направлении.

Глава государства также подчеркнул стабильность ситуации. 