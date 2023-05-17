Путин назвал причину сокращения Россией добычи газа
Путин заявил, что сокращение Россией добычи газа связано с поддержанием цен на рынке
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость газа опустилась, Россия снизила добычу ресурса в связи с необходимостью поддержать мировую конъюктуру, работа по этому направлению ведется с ОПЕК+, сообщил президент Владимир Путин.
"Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках", — сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.
По словам президента, эти действия обусловлены необходимостью поддержать определенную ценовую конъюктуру на мировом рынке.
Путин добавил, что Россия взаимодействует с партнерами по ОПЕК+ в этом направлении.
Глава государства также подчеркнул стабильность ситуации.
https://1prime.ru/gas/20230517/840618099.html
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