МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Стоимость газа опустилась, Россия снизила добычу ресурса в связи с необходимостью поддержать мировую конъюктуру, работа по этому направлению ведется с ОПЕК+, сообщил президент Владимир Путин. Европейские страны воспротивились запрету на трубопроводный газ из России

"Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках", — сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства.

По словам президента, эти действия обусловлены необходимостью поддержать определенную ценовую конъюктуру на мировом рынке.

Путин добавил, что Россия взаимодействует с партнерами по ОПЕК+ в этом направлении.

Глава государства также подчеркнул стабильность ситуации.