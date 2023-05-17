ДОХА, 17 мая — ПРАЙМ. Германия и Катар выстроили планы до 2040 года по сотрудничеству в энергетике, в частности, относительно поставок сжиженного природного газа (СПГ) и совместного производства водородного топлива, заявила в среду на пресс-конференции в Катаре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. СМИ: в Испании анонсировали скорый запрет ЕС на импорт СПГ из России

"Мы продолжаем наше партнерство, которое началось в 2020 году, в сфере поставок сжиженного природного газа, создавая для этого инфраструктуру. Раньше мы в основном опирались на поставки газа из России, в чем была наша ошибка, которую мы сейчас исправляем", — заявила она.

"Энергетика — это не только экономический вопрос, но и вопрос безопасности", — добавила министр. При этом, по словам главы МВД ФРГ, ясно, что "СПГ — это топливо переходного периода, и все больше будет уделяться внимания возобновляемым источникам энергии".

"Поэтому мы хотим экспортировать и совместно производить вместе с Катаром водородное топливо, таковы наши планы до 2040 года", — заключила Бербок.