МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Потребление природного газа в Европе в апреле сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 28 миллиардов кубометров, говорится в ежемесячном докладе по рынку газа Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Путин назвал причину сокращения Россией добычи газа

"Общее потребление газа в Европейском союзе (ЕС) в апреле 2023 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 28 миллиардов кубометров. Снижение было вызвано более высокими, чем обычно, температурами и выполнением постановления о добровольном сокращении спроса на газ", — пишут эксперты ФСЭГ.

За период с января по апрель 2023 года общее потребление газа в ЕС снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 141 миллиард кубометров.

Производство электроэнергии на основе газа в Евросоюзе в апреле упало на 8% год к году, в то время как общий объем выработки электроэнергии сократился на 5%, достигнув 193 ТВт.ч. Такая динамика была обусловлена увеличением выработки атомной и солнечной энергии на 1% и 19% соответственно.

ФСЭГ также отмечает, что собственное производство газа в Европе в марте снизилось на 2,2% в годовом выражении, составив 16,4 миллиарда кубов, в основном за счет снижения добычи в Нидерландах. При этом два других крупных европейских производителя газа, Норвегия и Великобритания, сохранили добычу на уровне предыдущего года.