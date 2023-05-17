МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ добавило еще одно судно под кипрским флагом в список получивших разрешение на перевозку природного газа, СПГ и газового конденсата из порта Сабетта (ЯНАО) до конца 2043 года, следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. СМИ: в Испании анонсировали скорый запрет ЕС на импорт СПГ из России

"Дополнить приложение к распоряжению правительства РФ от 14 марта 2019 года N 435-р… позицией следующего содержания: Anatoly Lamekhov, Кипр", — говорится в документе.

Таким образом, теперь 35 судов могут перевозить природный газ и газовый конденсат, добытый на территории РФ и погруженный в порту Сабетта, до первого пункта выгрузки или перегрузки, в том числе в морских портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

В марте 2019 года правительство РФ утвердило перечень судов под иностранными флагами, которым до 30 декабря 2043 года разрешается организовывать перевозку природного газа, СПГ и газового конденсата по Севморпути. Разрешение на международные перевозки природного газа (в том числе СПГ) и газового конденсата, добытых на территории РФ и погруженных в Сабетте, до первого пункта выгрузки или перегрузки, распространялось на 28 судов под флагом иностранных государств, договоры фрахтования которых заключены не менее чем на 15 лет. В 2020 году этот перечень расширили ещё на шесть единиц — до 34 судов.

Разрешение распространяется и на случаи, когда природный газ и газовый конденсат на данных судах погружены в Сабетте и выгружены или перегружены в портах Мурманска и Петропавловска-Камчатского. В перечень включены суда, плавающие под флагами Багамских и Маршалловых островов, Китая, Кипра и Мальты.