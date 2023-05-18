КИШИНЕВ, 18 мая — ПРАЙМ. Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер республики Дорин Речан. Стало известно, когда Молдавия может получить средства ЕС

Речан находится с рабочим визитом в Румынии, где принимает участие в форуме по безопасности Черноморского и Балканского регионов.

"Если (ранее) 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из РФ. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", — заявил Речан журналистам.

В Молдавии действует режим чрезвычайного положения в связи с энергокризисом на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.