МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились почти на 6%, остановились чуть ниже 340 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 355,6 доллара (-0,6%), что стало ценовым максимумом. Вскоре цены опустились ниже 350 долларов впервые почти за два года. Минимум был достигнут в конце торгового дня — 330,9 доллара (-7,5%). Цена закрытия же составила 337,6 доллара (-5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 357,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года. В мае впервые за более чем полтора года — с июля 2021 года — они опустились до 400 долларов за тысячу кубометров. Это практически в десять раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.