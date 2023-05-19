АШХАБАД, 19 мая — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая на саммите "Центральная Азия — Китай" в китайском городе Сиань, заявил о готовности республики к реализации новых проектов поставок туркменского природного газа в китайском направлении, сообщает в пятницу Государственное информагентство Туркмении. Китай предложил расширить объем торговли нефтью и газом с Центральной Азией

По мнению главы государства, одним из основных направлений экономического партнерства стран Центральной Азии и Китая является топливно-энергетическая сфера.

"Реальным и позитивным примером конкретного сотрудничества в этой области является газопровод "Туркменистан-Китай", благодаря которому наши китайские партнеры в настоящее время развивают свою индустрию, удовлетворяют нужды населения Китая в природном газе", – отметил президент Туркменистана.

Он также подчеркнул, что наряду с этим, газопровод "Туркменистан-Китай" предоставил возможности транзитным странам региона для вывода их энергоносителей на китайский рынок.

"С учетом энергетической политики Туркменистана, основанной на диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на международные рынки, и в случае заинтересованности сторон, мы могли бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении", — заявил Бердымухамедов.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа, наряду с Россией, Ираном и Катаром, и является лидером поставок в Китай трубопроводного природного газа.