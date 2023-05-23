ДОХА, 23 мая — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Венгрию смогут начаться не ранее 2026 года, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. СМИ пишет, что главы МИД Венгрии и Германии поссорились из-за помощи Киеву

Ранее венгерский премьер сообщил, что по итогам переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани договорился о покупке катарского СПГ.

"Переговоры о поставках еще продолжаются… Мы прибыли сюда (в Катар — ред.), чтобы подписать соглашение, но даже если это получится, начнутся поставки не ранее 2026 года", — сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре.

Подробностей сделки, касающихся предполагаемого объема закупок газа, венгерский премьер не раскрыл.