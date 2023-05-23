Орбан рассказал, когда Катар начнет поставлять СПГ в Венгрию
Орбан заявил, что поставки СПГ из Катара в Венгрию начнутся не раньше 2026 года
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ДОХА, 23 мая — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Венгрию смогут начаться не ранее 2026 года, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Ранее венгерский премьер сообщил, что по итогам переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани договорился о покупке катарского СПГ.
"Переговоры о поставках еще продолжаются… Мы прибыли сюда (в Катар — ред.), чтобы подписать соглашение, но даже если это получится, начнутся поставки не ранее 2026 года", — сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре.