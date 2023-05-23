БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Ни одна из специальных служб мира не сможет определить подрывника "Северных потоков", заявил глава немецкой разведки (BND) Бруно Каль. В Германии оценили версию об украинском следе в ЧП на "Северных потоках"

"Ни одна страна и ни одна спецслужба в мире в настоящее время не может конкретно это (подрыв "Северных потоков" — ред.) атрибутировать", — отметил он, выступаля в Федеральной академии политики безопасности.

Он подчеркнул, что в данный момент зацепки указывают на несколько вариантов. Однако, добавил Каль, подвижки в расследовании смогут указать на более вероятную версию.

Глава немецкой разведки также указал, что расследование под водой является "серьезным вызовом".

Подрыв российских гаопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел 26 сентября прошлого года. Согласно расследованию журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активтровали норвежцы.