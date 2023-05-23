В ФРГ оценили возможности спецслужб определить взорвавших "Северные потоки"
Глава разведки ФРГ: ни одна спецслужба не сможет определить взорвавших "Северные потоки"
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БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Ни одна из специальных служб мира не сможет определить подрывника "Северных потоков", заявил глава немецкой разведки (BND) Бруно Каль.
"Ни одна страна и ни одна спецслужба в мире в настоящее время не может конкретно это (подрыв "Северных потоков" — ред.) атрибутировать", — отметил он, выступаля в Федеральной академии политики безопасности.
Он подчеркнул, что в данный момент зацепки указывают на несколько вариантов. Однако, добавил Каль, подвижки в расследовании смогут указать на более вероятную версию.
Глава немецкой разведки также указал, что расследование под водой является "серьезным вызовом".
Подрыв российских гаопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел 26 сентября прошлого года. Согласно расследованию журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активтровали норвежцы.
https://1prime.ru/gas/20230523/840664971.html
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