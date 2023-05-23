МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника снизилась на 0,4%, до 330,4 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на газ в США в понедельник упали на 7%

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 325,2 доллара за тысячу кубометров (-2%). Ценовой минимум во вторник составил 321,2 доллара (-3,2%), ценовой максимум — 333,9 доллара (+0,6%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 331,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, а в мае впервые почти за два года — с июня 2021 года — опустились ниже 350 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в десять раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250−300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже тысячу долларов. Зимой 2021−2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.