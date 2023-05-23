МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Немецкая энергетическая Uniper не ожидает дальнейших потерь в связи с замещением поставок российского газа, также не видит необходимости в дальнейшей финансовой поддержке со стороны правительства Германии, следует из пресс-релиза компании. Названы страны — лидеры по доступности газа для населения в Европе

"Uniper не ожидает дальнейших финансовых потерь из-за замещающих закупок газа в связи с прекращением поставок из России с середины прошлого года. Соответствующие обязательства по поставкам природного газа муниципальным коммунальным предприятиям и промышленным потребителям на 2023 и 2024 годы практически полностью застрахованы форвардными контрактами. Поэтому дальнейшее увеличение собственного капитала со стороны федерального правительства больше не потребуется", — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает компания, Uniper успешно удалось осуществить очередной шаг для консолидации своего бизнеса и снижения рисков. В связи со значительным снижением цен на газ по сравнению с прошлым годом компания ожидает прибыль до налогообложения от проведенного хеджирования в размере более 2 миллиардов евро. Использование этой прибыли будет согласовано с федеральным правительством Германии.

Uniper также подтвердила прогноз на 2023 год, ожидает значительного восстановления показателей, а также положительный скорректированный показатель EBIT и скорректированную прибыль.

Основная деятельность Uniper — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает ее одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат составляет примерно 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.