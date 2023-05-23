КИШИНЕВ, 23 мая – ПРАЙМ. Европейская комиссия окажет Молдавии содействие в приобретении запасов природного газа для следующего отопительного сезона, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. Молдавия больше не потребляет российский газ, заявил премьер страны

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

"В Брюсселе во вторник состоялась очередная встреча высокого уровня в сфере энергетики Евросоюз-Молдавия, в которой принял участие министр энергетики Виктор Парликов. В повестку дня было включено обсуждение Плана действий властей Молдавии по подготовке к следующей зиме. Было отмечено, что Европейская комиссия поможет Кишиневу закупить природный газ на следующую зиму через Единую платформу ЕС", — отмечается в распространённом для СМИ сообщении минэнерго Молдавии.

Также ведомство сообщает, что при поддержке ЕС правительство Молдавии создаст Фонд энергетической уязвимости, через который социально уязвимая категория граждан республики будет получать компенсации на отопление в холодный сезон.

Глава Минэнерго Парликов отметил, что в Молдавии готовятся к строительству двух новых когенерационных станций, в рамках международных инвестиционных проектов.

"Чтобы счета за электроэнергию были меньше, мы должны потреблять более рационально и не допускать растраты ресурсов там, где это не нужно. Самая дешевая энергия – это энергия, которую мы не потребляли. В Брюсселе меня заверили, что Европейский союз поможет нам с этим", — добавил Парликов.

Ранее во вторник в Кишиневе был опубликованы результаты соцопроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики, которые свидетельствует, что большая часть жителей Молдавии считает, что власти страны плохо справились с урегулированием энергокризиса. Почти 60% респондентов заявили, что цена, которую им пришлось заплатить за отопление жилья, оказалась слишком высокой.